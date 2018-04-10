Глава концерна Volkswagen Маттиас Мюллер уходит в отставку

Три года назад вокруг компании Volkswagen разгорелся крупный скандал. Выяснилось, что автостроитель использовал специальное программное обеспечение, чтобы занижать реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу дизельными двигателями.

Дизельгейт спровоцировал не только многомиллионные убытки, но и кадровые перестановки. В сентябре 2015-го прежний руководитель концерна — Мартин Винтеркорн — был вынужден уйти в отставку. И именно тогда Маттиас Мюллер занял президентское кресло.

Причины, по которым Мюллер спустя 2,5 года решил покинуть компанию, не раскрываются. Известно лишь, что на его место претендует Херберт Дисс — нынешний руководитель марки Volkswagen. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Херберт Дисс, имеющий докторскую степень в области машиностроения, в свое время трудился и в BMW, и в Bosch. К компании Volkswagen он присоединился в середине 2015-го, незадолго до дизельгейта. Разумеется, скандал не обошел топ-менеджера стороной — Дисс был одним из ключевых фигурантов уголовного дела.