Глава концерна Volkswagen Маттиас Мюллер уходит в отставку

Фото: fortune.com
Председатель правления одного из крупнейших в мире автомобильных концернов — Volkswagen AG — покидает свой пост. Предполагается, что место Маттиаса Мюллера займет Херберт Дисс, который на сегодняшний день возглавляет марку Volkswagen.
Виктория Базылева

Три года назад вокруг компании Volkswagen разгорелся крупный скандал. Выяснилось, что автостроитель использовал специальное программное обеспечение, чтобы занижать реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу дизельными двигателями.

Дизельгейт спровоцировал не только многомиллионные убытки, но и кадровые перестановки. В сентябре 2015-го прежний руководитель концерна — Мартин Винтеркорн — был вынужден уйти в отставку. И именно тогда Маттиас Мюллер занял президентское кресло.

Причины, по которым Мюллер спустя 2,5 года решил покинуть компанию, не раскрываются. Известно лишь, что на его место претендует Херберт Дисс — нынешний руководитель марки Volkswagen. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Херберт Дисс, имеющий докторскую степень в области машиностроения, в свое время трудился и в BMW, и в Bosch. К компании Volkswagen он присоединился в середине 2015-го, незадолго до дизельгейта. Разумеется, скандал не обошел топ-менеджера стороной — Дисс был одним из ключевых фигурантов уголовного дела.

авторынок, производители, автозаводы
10 апреля 2018
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