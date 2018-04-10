Рынок грузовых автомобилей растет как на дрожжах

В лидерах по-прежнему КамАЗ, на долю которого в марте пришлось 32% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 2700 проданных авто — на 47,8% больше, чем в марте 2017 года. На втором месте — ГАЗ, 791 автомобиль (+26,6%). На третьем — Volvo (647 шт.; +75,3%).
Рынок грузовых авто в России продолжает расти. Так, только в марте продажи новых грузовиков составили 8300 единиц, что на 50,3% больше, чем в марте 2017 года. А всего за первый квартал нынешнего года реализация этой коммерческой техники увеличилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 19 200 штук.
В пятерку лидеров также попали шведская Scania (614 шт.; +61,2%) и немецкий MAN (533 шт.). Стоит отметить, что почти вся десятка лидеров по итогам марта демонстрирует рыночный рост, а исключение составил только белорусский MAZ (-16,6%).
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