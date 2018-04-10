Автомобили

Автопром Рынок грузовых автомобилей растет как на дрожжах

Рынок грузовых авто в России продолжает расти. Так, только в марте продажи новых грузовиков составили 8300 единиц, что на 50,3% больше, чем в марте 2017 года. А всего за первый квартал нынешнего года реализация этой коммерческой техники увеличилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 19 200 штук.