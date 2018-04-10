Универсалы LADA Vesta SW и Vesta SW Cross отправились в Казахстан

Фото: LADA
В Казахстане стартовали продажи универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Производство автомобилей для местного авторынка наладили на заводе «Азия Авто» в городе Усть-Каменогорск.
Виктория Базылева

Как сообщил директор по экспорту компании АВТОВАЗ Макс Миссана, по итогам первого квартала нынешнего года продажи LADA в Казахстане выросли вдвое. Тольяттинцам удалось увеличить долю марки до 23,5% — при том, что в январе-марте 2017-го она составляла 17%. Наибольшей популярностью у местных покупателей пользуются седаны Vesta.

Производитель намерен укрепить свои позиции на авторынке Казахстана за счет расширения модельного ряда. АВТОВАЗ совместно со своим партнером «Азия Авто» локализовал производство универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross, которые уже поступили в шоу-румы дилеров. Клиентам предлагаются машины со 106- и 122-сильными двигателями, механической и роботизированной коробкой передач — как и в России.

Напомним, что приобрести отечественные универсалы в нашей стране на сегодняшний день можно по цене от 589 410 и 693 810 рублей. Правда, эти прайсы действуют лишь в том случае, если покупатель готов воспользоваться спецпредложениями. Без учета скидок за машины просят от 654 900 и 770 900 целковых соответственно.

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10 апреля 2018
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