В Mitsubishi Lancer некорректно срабатывают подушки безопасности

Под отзыв попали 4780 автомобилей Mitsubishi Lancer, реализованных с июля 2009 по февраль 2010 года. Производитель обнаружил неисправность подушек безопасности переднего пассажира, в связи с чем они могут некорректно срабатать в любой момент. На всех машинах, подлежащих отзыву, бесплатно заменят газогенератор.

Уполномоченные представители ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев потенциально дефектных Mitsubishi Lancer о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

Напомним, что на днях компания Mitsubishi по той же причине объявила сервисную акцию на 86 620 кроссоверов Outlander, реализованных в период с февраля 2007 по июнь 2012 года.