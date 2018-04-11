Китайцы выпустили позолоченный кроссовер

Специальная версия, которая будет доступна только в черном кузове, оснащена золотистой радиаторной решеткой и новыми противотуманными огнями также с позолотой.

Эсклюзивный Roewe RX5 оборудован матричными фарами, камерой кругового обзора, информационно-развлекательным комплексом с голосовым управлением.

Силовая линейка включает в себя двухлитровый 220-сильный мотор и 169-сильный двигатель объемом 1,5 литра. Также Roewe RX5 доступен в гибридной версии на базе 1,5-литрового ДВС. Автомобиль можно купить с полным приводом, семиступенчатым роботом или шестиступенчатой механикой.

Новинка будет продаваться только на китайском рынке по цене в 169 800 юаней (1 682 000 рублей). В базовом исполнении машина предлагатается за 99 800 юаней (989 000 рублей).