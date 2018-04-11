LADA вошла в ТОП-50 самых популярных марок мира

Как сообщает портал focus2move, объем продаж автомобилей LADA в России и других странах составил в феврале 29 175 экземпляров. Это позволило марке занять 44 строчку в глобальном рейтинге автомобильных брендов. Перед ней на 43 строке оказался британский Land Rover с 29 225 реализованными машинами, а следующей за «Ладой» стала китайская BAIC, продавшая 28 998 авто.

По сравнению с тем же месяцем 2017 года рост составил 36,1%. При этом, в отдельно взятой России, где LADA пристроила 27 401 автомобиль, продажи увеличились ровно на 37%.

Совокупный результат за два месяца года не столь убедителен — отечественный бренд смог отвоевать только 51 позицию, чуть-чуть уступив японской Isuzu. Он реализовал 51 898 машину против 55 292 штук у соперницы.

Первые два места традиционно принадлежат Toyota и Volkswagen. Их февральские продажи составили соответственно 1 358 225 и 1 090 529 автомобилей. За ними следуют Ford, Nissan и Honda.