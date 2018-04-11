Появились свежие подробности о новых Renault Duster, Logan и Sandero

Семейство Logan следующего поколения увидит свет через два года. Вместо нынешней тележки В0 в новинках будет использована та же модульная платформа CMF-B, что и в хетчбэке Renault Clio пятого поколения, который покажут осенью.

Как сообщает французское издание L’argus, эта тележка имеет много общего с B0, но она будет унифицирована с другими версиями платформы CMF, что позволит интергрировать туда современную электронику.

Однако бюджетники для России новыми технологиями оснащаться не будут, поэтому производитель предусмотрел два варианта платформы CMF-B. В Европе машины встанут на дорогую версию HS (High specifications на диаграмме), а в России на упрощенную LS (Low specifications), которая мало чем отличается от старой тележки B0.

По предварительным данным, в силовую линейку нового Logan войдут бензиновый турбомотор 1.3 TCe и дизельный 1.5 dCi.