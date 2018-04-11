У новых Toyota Camry отказывают тормоза

Не очень удачным оказался запуск нового поколения Toyota Camry — японцы уже в третий раз инициируют сервисную кампанию. Причем проблемы, которые выявили эксперты, являются весьма критичными, и принципиальным образом могут отразиться на безопасности водителя и пассажиров.
Буквально недавно японский производитель приглашал в технические центры владельцев новой Toyota Camry из-за некорректно зафиксированных топливных магистралей, а также по причине брака, допущенного при сборке силовых агрегатов, которые могли попросту заглохнуть во время движения.
В общей сложности отзыв затронул без малого 14 000 бизнес-седанов. Правда, к нам эта сервисная акция никакого отношения не имела — кампания охватила лишь североамериканский рынок. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Toyota, на питерский завод марки поставляются моторы, собранные не в США, а в Японии.
И вот — очередные проблемы, связанные с эксплуатацией Toyota Camry нового поколения. Оказывается, вакуумный усилитель тормозов в автомобиле может попросту отказать, по всей вероятности, из-за разгерметизации рабочей камеры. Как бы то ни было, машина без тормозов — убийца на колесах. Поэтому работники ремонтных зон проведут диагностику,и в случае необходимости — заменят механизмы.
Кстати сказать, по той же самой причине отзываются кроссовер Toyota Highlander и «родственный» Lexus RX350. Впрочем, российским владельцам этих автомобилей беспокоиться не о чем — в официальном представительстве марки порталу «АвтоВзгляд» подтвердили, что сервисная кампания вновь касается исключительно североамериканского рынка.