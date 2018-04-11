У новых Toyota Camry отказывают тормоза

Буквально недавно японский производитель приглашал в технические центры владельцев новой Toyota Camry из-за некорректно зафиксированных топливных магистралей, а также по причине брака, допущенного при сборке силовых агрегатов, которые могли попросту заглохнуть во время движения.

В общей сложности отзыв затронул без малого 14 000 бизнес-седанов. Правда, к нам эта сервисная акция никакого отношения не имела — кампания охватила лишь североамериканский рынок. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Toyota, на питерский завод марки поставляются моторы, собранные не в США, а в Японии.