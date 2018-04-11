УАЗ Патриот получил новую версию и подорожал

Больше не нужно лифтовать свой «уазик», а потом прятаться от ГИБДД — ульяновцы выкатили «Патриот», с завода снаряженный оффроуд-оборудованием, не требующим сертификации. Внедорожник может похвастать наличием лебедки и тягово-сцепного устройства, а также защитой рулевых тяг, экспедиционным багажником и лестницей на пятой двери.

Кроме того, UAZ Patriot обут в «бездорожные» покрышки BF Goodrich All-Terrain, оснащен специальной защитой порогов и блокировкой дифференциала заднего моста.

Не обошлось и без внутреннего «улучшайзинга» — будущие владельцы наверняка обрадуются системе кондиционирования и мультимедийно-навигационному комплексу с тачскрином диагональю 7 дюймов. Кстати сказать, навигатор ориентируется не только по России, но и на территории Украины, Белоруссии и Казахстана.

А как вам понравятся новые цвета — едко оранжевый и ярко зеленый? За все это вкупе с модными шильдиками придется заплатить минимум 1 039 990 рублей, что на 50 000 дороже «Патриота» в максимальной комплектации.