Автомобильным дилерам осталось жить всего лет двадцать

Фото: www.youtube.com/OmegaTechnical
Автопроизводителям в их современном облике, а также дилерам и поставщикам комплектующих осталось двадцать — от силы тридцать лет существования. И все они прекрасно об этом осведомлены. Так считает известный аналитик и тонкий провокатор Боб Лутц, бывший топ-менеджер GM и Ford.
Эдуард Раскин

Идею о том, что автономные автомобили обязательно придут и разрушат всю отрасль, Боб Лутц пропагандирует давно. Ну как минимум, с конца прошлого года. Из этого посыла он совершенно логично делает следующий вывод, а именно: за ненадобностью будут уничтожены розничная торговля автомобилями, брендинг и дизайн. Что же останется нам, рядовым потребителям на этой грешной земле? Правильно, безликие автономные модули, которые выживут управляемые человеком транспортные средства и будут вольготно двигаться по захваченным ими магистралями, руководствуясь указаниями высокоэффективных датчиков и систем глобального позиционирования.

Мы живем в переходной исторической фазе автомобильного бизнеса. Для того, чтобы автомобиль по-прежнему исполнял на земле свое предназначение, он просто должен развиваться.


Все это уже давно не ново и не завлекательно. Поэтому Лутц пошел дальше.

— Будут ли они доставлять удовольствие? Абсолютно нет, — передает портал Automotive News его слова. — Ну какая радость от того, что вы сидите в автономном автомобиле… Зато это будет чрезвычайно эффективно.

Фото: www.itv.com

В общем, такое будущее автопрома весьма удобно для тех, кто хочет работать, спать или проявлять активность другого сорта, двигаясь в автомобиле на деловую встречу или на работу. Может быть, оно понравится родителям, которые смогут отправлять своих детей в садик, школу или в на спортивные тренировки, а самим при этом не отрываться от важных взрослых дел.

Автодилеры — это вымирающий вид, который пора заносить в Красную книгу

Но для традиционных игроков автоиндустрии такое развитие событий станет смертельным ударом. Ведь крупные компании, предоставляющие услуги по беспилотной перевозке, будут закупать автомобили оптом. Поэтому же перестанет играть какую-либо роль бренд производителя. На первое место по значимости выйдет логотип перевозчика. Другими словами, все будет обстоять так же, как с вагонами метро: нам все равно, кто их произвел, главное, чтобы они быстро доставили нас на место. Точно так же и по той же причине исчезнут с лица земли автомобильные инженеры и дизайнеры.

Но у Лутца есть-таки слова утешения для этих несчастных, готовящихся отправиться на свалку истории:

— Не впадайте в депрессию, у нас есть еще 20—25 лет, прежде чем все закончится.

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13 апреля 2018
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