Автомобильным дилерам осталось жить всего лет двадцать

Идею о том, что автономные автомобили обязательно придут и разрушат всю отрасль, Боб Лутц пропагандирует давно. Ну как минимум, с конца прошлого года. Из этого посыла он совершенно логично делает следующий вывод, а именно: за ненадобностью будут уничтожены розничная торговля автомобилями, брендинг и дизайн. Что же останется нам, рядовым потребителям на этой грешной земле? Правильно, безликие автономные модули, которые выживут управляемые человеком транспортные средства и будут вольготно двигаться по захваченным ими магистралями, руководствуясь указаниями высокоэффективных датчиков и систем глобального позиционирования.

Мы живем в переходной исторической фазе автомобильного бизнеса. Для того, чтобы автомобиль по-прежнему исполнял на земле свое предназначение, он просто должен развиваться.



Все это уже давно не ново и не завлекательно. Поэтому Лутц пошел дальше.

— Будут ли они доставлять удовольствие? Абсолютно нет, — передает портал Automotive News его слова. — Ну какая радость от того, что вы сидите в автономном автомобиле… Зато это будет чрезвычайно эффективно.