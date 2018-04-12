KIA Stinger, Picanto и Stonic наградили за дизайн

Учрежденный Дизайнерским центром земли Северный Рейн-Вестфалия конкурс Red Dot Design Awards проходит с 1955 года. В жюри входят 40 профессиональных дизайнеров, преподавателей, а также представителей прессы. Награды вручаются производителям в трех номинациях: «Товарный дизайн», «Коммуникативный дизайн» и «Дизайнерские концепции».

В нынешнем году на суд жюри представлено более 6300 конкурсных работ из 59 стран. Компании KIA удалось одержать тройную победу: эксперты высоко оценили дизайнерское исполнение Stinger, Picanto и Stonic. Стоит отметить, что это уже 21-я награда для корейского автостроителя. Первой моделью, удостоившейся премии Red Dot Design Awards, стал псевдокроссовер Soul.

– Наш глобальный коллектив дизайнеров имеет все основания гордиться этой тройной победой. Она подтверждает истинное стремление KIA создавать дизайн высочайшего качества, настоящие произведения дизайнерского искусства, — сказал главный дизайнер KIA Петер Шрайер.

Добавим, что кроссовер KIA Stonic в России не продается, а вот приобрести фастбэк Stinger или хетчбэк Picanto можно по цене от 1 799 900 и 475 910 рублей соответственно.