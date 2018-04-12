Новые автомобили Hyundai будут намного веселее

Бывший дизайнер Bentley и Lamborghini Люк Донкервольке недоволен тем, как выглядят автомобили вверенного его попечениям бренда:

— Нам нужно развиваться, — заявил Донкервольке журналистам. — Мы должны наделить каждую модель своей индивидуальностью.

На столь радикальный подход его вдохновила работа в Южной Корее, где в продажах на внутреннем рынке доминируют родственные бренды Hyundai и KIA. Когда 65% автомобилей на дорогах имеют одинаковый дизайн, пейзаж становится крайне скучным, считает бельгиец и собирается адаптировать следующее поколение авто к клиенту:

— Пока еще рано об этом говорить, но уже к концу этого года или в начале следующего появятся модели, которые продемонстрируют, что мы отказываемся от подобного стиля.

Донкервольке ностальгирует по временам, когда законодателями автомобильной моды были красавцы-суперкары. Но с 50-х и 60-х годов все изменилось. Но сегодняшние спортивные автомобили вряд ли способны стать родоначальниками тенденций в дизайне. Он считает, что это позор и планирует повысить узнаваемость бренда, используя намеренно провокационный и вызывающий стиль.