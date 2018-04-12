Рассекречен интерьер новой Toyota Supra

По мере приближения премьеры возрожденной Toyota Supra шпионских снимков новинки в сети становится все больше. Последние фотографии, сделанные на трассе Нюрбургринг, позволяют нам заглянуть в салон автомобиля. И пусть тщательно рассмотреть детали интерьера довольно сложно, общее представление получить все же можно.

Похоже, новую «Супру» оборудуют цифровой приборной панелью и рулевым колесом, отделанным кожей. Виднеется селектор роботизированной коробки передач — единственной трансмиссии, положенной спорткару. Напомним, ранее представители Toyota сообщили, что модификация с «механикой» в продаже не появится.