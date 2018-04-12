Рассекречен интерьер новой Toyota Supra

По данным зарубежных СМИ, Toyota представит публике долгожданную Supra осенью нынешнего года — через пару месяцев после того, как дебютирует BMW Z4. Накануне в сети появилась очередная партия шпионских снимков, на которых можно рассмотреть интерьер японского спорткара.
По мере приближения премьеры возрожденной Toyota Supra шпионских снимков новинки в сети становится все больше. Последние фотографии, сделанные на трассе Нюрбургринг, позволяют нам заглянуть в салон автомобиля. И пусть тщательно рассмотреть детали интерьера довольно сложно, общее представление получить все же можно.
Похоже, новую «Супру» оборудуют цифровой приборной панелью и рулевым колесом, отделанным кожей. Виднеется селектор роботизированной коробки передач — единственной трансмиссии, положенной спорткару. Напомним, ранее представители Toyota сообщили, что модификация с «механикой» в продаже не появится.
Под экраном мультимедийного комплекса, торчащего над торпедо, расположились дефлекторы вентиляционной системы. Чуть ниже — органы управления климатической установкой. Очевидно, что с баварским Z4 «Супру» роднит не только платформа, но и дизайн интерьера. А ведь в Toyota обещали, что автомобили будут различаться кардинально.
Технические подробности о новинке по-прежнему не раскрываются, существует лишь несколько предположений. Согласно одному из них, новую Toyota Supra вооружат трехлитровой рядной «шестеркой» производства BMW. Мощность адаптированного к спорткару двигателя, как ожидается, составит порядка 450 л. с. Кроме того, в моторную гамму могут войти еще два агрегата с отдачей в 248 и 340 сил.