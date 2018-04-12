Sollers подтверждает, что цены на автомобили могут вырасти

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Если доллар закрепится на отметке выше 60 рублей, то это повлечет за собой рост цен на автомобили одновременно со снижением спроса. Так считает генеральный директор Sollers Вадим Швецов.
Эдуард Раскин

Никто из руководства автомобильных концернов сейчас не будет пытаться дать точный прогноз на развитие российского рынка в 2018 году. Санкции, введенные США против нашей страны, разрушили тот хрупкий баланс, который только-только нащупала автоиндустрия. В некотором замешательстве относительно перспектив находится и Вадим Швецов.

— Вопрос — какой будет отскок. Конечно же, валюта очень чувствительна для автопрома, поэтому, конечно же, если курс закрепится выше, чем 60, 62 — это будет серьезным фактором возможного повышения цен, будет соответственно снижение потребительского спроса. Очень сложно сейчас понять, какой будет отскок, — передает агентство «Прайм» его слова.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что до объявления нового пакета санкций со стороны США аналитики и эксперты предполагали, что рост автомобильного рынка в текущем году может составить 10%. Однако теперь делать какие-то прогнозы рискованно, ибо продажи легковых машин могут не просто притормозиться, но и уйти в минус.

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12 апреля 2018
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