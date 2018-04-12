Sollers подтверждает, что цены на автомобили могут вырасти

Никто из руководства автомобильных концернов сейчас не будет пытаться дать точный прогноз на развитие российского рынка в 2018 году. Санкции, введенные США против нашей страны, разрушили тот хрупкий баланс, который только-только нащупала автоиндустрия. В некотором замешательстве относительно перспектив находится и Вадим Швецов.

— Вопрос — какой будет отскок. Конечно же, валюта очень чувствительна для автопрома, поэтому, конечно же, если курс закрепится выше, чем 60, 62 — это будет серьезным фактором возможного повышения цен, будет соответственно снижение потребительского спроса. Очень сложно сейчас понять, какой будет отскок, — передает агентство «Прайм» его слова.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что до объявления нового пакета санкций со стороны США аналитики и эксперты предполагали, что рост автомобильного рынка в текущем году может составить 10%. Однако теперь делать какие-то прогнозы рискованно, ибо продажи легковых машин могут не просто притормозиться, но и уйти в минус.