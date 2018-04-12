Toyota Land Cruiser Prado превратился в двухместный фургон

В новом «коммерческом» Toyota Land Cruiser Prado всего два посадочных места. Как и полагается фургону, автомобиль обзавелся перегородкой с сеткой, установленной за передними креслами, но лишился второго ряда сидений и багажного отделения.

Покупатели могут приобрести грузовой «Прадо» как в короткобазной трехдверной версии длиной 4395 мм, так и в стандартной пятидверной (4840 мм). Машины безальтернативно оснащаются дизельным 2,8-литровым турбодвигателем мощностью 180 л. с., работающим с механической коробкой передач.

Интересно, что фургон Land Cruiser Prado отличается скромной комплектацией. В нее входят стальные 17-дюймовые колесные диски, тканевая обивка кресел, кондиционер, галогенные фары и всего пять подушек безопасности — фронтальные, боковые и коленная для водителя. А что, повседневной рабочей машине, по большому счету, больше ничего и не нужно.

Британские дилеры уже приступили к приему предварительных заказов на новинку, хотя первые поставки ожидаются не раньше июня. Базовая цена авто составляет 27 500 фунтов, что по текущему курсу эквивалентно 2,4 млн. рублей. Для сравнения — прайсы на обычный «Прадо» в королевстве стартуют с отметки в 33 400 фунтов.