Владельцы УАЗ «Патриот» потребовали от завода изменить конструкцию авто

Напомним, что в прошлом году явно несчастливый обладатель «Патриота» сумел выиграть судебный процесс по делу о возгорании авто, и получил от производителя денежную компенсацию. Кроме того, Фемида оштрафовала завод на 607 000 рублей (50% от суммы иска) за отказ уладить конфликт в досудебном порядке.

А все потому, что экспертиза Тушинского районного суда города Москвы признала причиной возгорания UAZ Patriot конструктивно-производственный недостаток, выраженный в невыполнении условий ст.48 Федерального закона 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Многочисленные «уазоводы» надеялись, что предприятие инициирует сервисную кампанию, и устранит неполадки, связанные в том числе с разгерметизацией топливопривода в месте его крепления с помощью пластикового соединителя. Однако немного подумав, ульяновцы подали апелляцию, в которой попросили вернуть те самые 607 000 рублей, мотивируя это «незаконным обогащением за счет микропредприятия ООО УАЗ».