Владельцы УАЗ «Патриот» потребовали от завода изменить конструкцию авто

История с самовоспламеняющимися «уазиками» набирает обороты. Получив судебное решение о том, что у UAZ Patriot обнаружен производственный брак, владельцы пресловутых внедорожников начали собирать подписи для петиции в адрес руководства завода. Цель — добиться отзывной кампании.
Если уж муссирование в СМИ случаев, связанных с самовозгоранием «Патриотов», и вердикт суда не влияют на Ульяновский завод, клепающий откровенно опасные для эксплуатации машины, то быть может сами владельцы этих автомобилей добьются того, чтобы на предприятии приняли меры по устранению производственных дефектов.
Во всяком случае, один из собственников сгоревшего UAZ Patriot уже начал собирать подписи единомышленников с требованием внести изменения в конструкцию транспортного средства.
Напомним, что в прошлом году явно несчастливый обладатель «Патриота» сумел выиграть судебный процесс по делу о возгорании авто, и получил от производителя денежную компенсацию. Кроме того, Фемида оштрафовала завод на 607 000 рублей (50% от суммы иска) за отказ уладить конфликт в досудебном порядке.
А все потому, что экспертиза Тушинского районного суда города Москвы признала причиной возгорания UAZ Patriot конструктивно-производственный недостаток, выраженный в невыполнении условий ст.48 Федерального закона 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Многочисленные «уазоводы» надеялись, что предприятие инициирует сервисную кампанию, и устранит неполадки, связанные в том числе с разгерметизацией топливопривода в месте его крепления с помощью пластикового соединителя. Однако немного подумав, ульяновцы подали апелляцию, в которой попросили вернуть те самые 607 000 рублей, мотивируя это «незаконным обогащением за счет микропредприятия ООО УАЗ».
Иначе говоря, в своей жалобе уазовцы не согласны только с вынесенным штрафом, а факт обнаружения производственного недостатка они не оспаривают. Тогда спрашивается, почему бы не принять меры по улучшению качества сборки автомобилей, учитывая серьезность выявленного дефекта, напрямую связанного с угрозой здоровью и жизни потребителей? Тем более, что речь идет о нарушении Федерального законодательства.
Видимо, амбиции, а вместе с тем и нежелание вкладывать денежные средства в сервисную кампанию не позволяют руководству завода пойти на подобные «уступки» своим клиентам. Похоже, на УАЗе среагируют лишь после того, как кто-нибудь из этих самых клиентов сгорит в их машине заживо.