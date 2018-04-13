Ford Focus нового поколения: что войдет в самую дешевую комплектацию

Разумеется, во время презентации нового Focus, которая состоялась 10 апреля, компания Ford представила публике машины в самых дорогих исполнениях. Но вот чем же сможет порадовать покупателей авто в базовой комплектации, до сих пор оставалось загадкой.
Накануне Focus четвертого поколения появился в конфигураторе на сайте немецкого представительства Ford. В Германии цены на модель стартуют с отметки в 18 700 евро, что по текущему курсу эквивалентно 1,4 млн. рублей. Интересно, что топовая версия авто оценена в 25 200 евро. А если оснастить машину всеми возможными дополнительными опциями, ее цена достигнет 40 000.
Европейском «Фокусу» в базовой комплектации Trend положен только 1,0-литровый двигатель EcoBoost мощностью 85 л. с. Пару мотору безальтернативно составляет шестиступенчатая механическая коробка передач. Список оснащения не богат — в него входят электростеклоподъемники, кондиционер и мультимедийная система с небольшим цветным экраном.
Ford Focus в самой дешевой комплектации лишен противотуманных фар. Он располагает галогенной оптикой и 16-дюймовыми штампованными дисками. За литые «колеса» покупателю придется выложить как минимум 750 евро, за светодиодные фары — 1150 евро. За дополнительную плату также можно заменить кондиционер на климат-контроль — это обойдется клиенту в 300 евро.
Ожидается, что на конвейер новый Focus встанет уже в июне, однако сроки начала российских продаж новинки пока не раскрываются. Не сообщается также, с какими моторами седаны, хетчбэки и универсалы доберутся до нас. Вся подробная информация о модели для России будет предоставлена компанией позже.