Ford Focus нового поколения: что войдет в самую дешевую комплектацию

Накануне Focus четвертого поколения появился в конфигураторе на сайте немецкого представительства Ford. В Германии цены на модель стартуют с отметки в 18 700 евро, что по текущему курсу эквивалентно 1,4 млн. рублей. Интересно, что топовая версия авто оценена в 25 200 евро. А если оснастить машину всеми возможными дополнительными опциями, ее цена достигнет 40 000.

Европейском «Фокусу» в базовой комплектации Trend положен только 1,0-литровый двигатель EcoBoost мощностью 85 л. с. Пару мотору безальтернативно составляет шестиступенчатая механическая коробка передач. Список оснащения не богат — в него входят электростеклоподъемники, кондиционер и мультимедийная система с небольшим цветным экраном.