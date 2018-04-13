Lexus выпустит несколько новых модификаций седана LS

Обсуждать особенности будущих агрегатов Тошио Асахи не стал. Он отметил лишь, что компания Lexus прекрасно осведомлена о технологиях, которые применяют ее конкуренты. Очевидно, Асахи имел в виду плагин-гибридные двигатели, которыми комплектуются Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии для некоторых стран. Таким образом, главный инженер намекнул, что подобными моторами в скором времени обзаведется и флагманский LS.

Кроме того, Lexus рассматривает возможность выпуска водородной версии, сообщает портал GoAuto. Интересно, что в 2015 году, когда японцы продемонстрировали следующее поколение флагмана в виде концепта LF-FC, он был оснащен именно топливными ячейками. И даже несмотря на то, что многие автоэксперты заранее обрекли «зеленую» новинку на провал, руководители компании уверили — она поступит в продажу раньше, чем можно было бы предположить.

А ведь если водородный LS отправится в серию, то Lexus станет первым премиальным автостроителем, применившим эту технологию. Но как бы там ни было, вряд ли седан с топливными ячейками в обозримом будущем доберется до России. В нашу страну такие автомобили не привозят. Да и вообще машины на альтернативных источниках энергии сограждане не жалуют, судя по результатам продаж.