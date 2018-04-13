Москвичи выбирают поддержанные автомобили Mercedes-Benz и LADA

Если брать общероссийскую статистику, то лидером вторичного авторынка является LADA. А на второй и третьей строчках располагаются Toyota и Nissan. В столице же дела обстоят несколько иначе. Наибольшим спросом у московских автовладельцев пользуются не «Лады» и даже не «Тойоты» — лучше всего в Первопрестольной покупаются подержанные Mercedes-Benz.

В марте нынешнего года жители столицы приобрели 1719 «Мерседесов» с пробегом. LADA в рейтинге самых востребованных «бэушных» авто оказалась второй — в пользу вазовских машин в прошлом месяце сделали выбор 1692 москвича. Замыкает лидерскую тройку Hyundai, разлетевшийся тиражом в 1552 единицы.

Следом, по данным агентства «Автостат», идут KIA и Volkswagen — подержанные автомобили этих марок в марте нашли по 1489 покупателей. В число самых популярных машин на вторичном рынке столице вошли также Nissan (1452 шт.), BMW (1414 шт.) и Ford (1378 шт.). Toyota же у москвичей ажиотажным спросом не пользуется — японский бренд лишь на восьмом месте (1343 шт.).