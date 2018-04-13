Объявлены цены на новый рамный внедорожник Nissan Terra

Предполагается, что продажи нового Terra стартуют в нашей стране до конца нынешнего года. Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием в представительство, однако в российском офисе Nissan информацию не подтвердили, хотя и не опровергли. Очевидно, если внедорожнику и суждено выйти на отечественный авторынок, то случится это еще не скоро.

Китайские же дилеры уже приступили к приему заказов. В Поднебесной автомобиль оценили в 169 800 юаней, то есть примерно в 1 730 000 рублей. За топовую комплектацию местным покупателям придется выложить уже как минимум 245 800 юаней — около 2,5 млн. целковых. Разумеется, если «Терра» приедет в Россию, прайсы будут другие.