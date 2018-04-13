Спорт с люксом: первое знакомство с седаном Genesis G70

Так совпало, что новый полноприводный корейский седан с претензией на спорт представили в день космонавтики. Что, впрочем, весьма символично, ведь Genesis G70 претендует на лавры сверхновой звезды в C-классе премиального сегмента автомобилей.
Короткий передний свес, длинный капот, высокий багажник, «жабры» на передних крыльях, полностью светодиодные фары — своим видом G70 ставит на место Mercedes-Benz C-класса, Infiniti Q50 и «трёшку» BMW, которую, кстати сказать, корейцы назначили главным конкурентом.
Шеф-дизайнером проекта выступил Люк Донкервольке — к слову, этот человек рисовал Lamborghini Murcielago и Gallardo.
Кто-то во внешности авто увидит знакомые черты того же Infiniti, кто-то распознает в нем баварские нотки. Но так или иначе, Genesis не лишен самобытности. И в очередной раз ребята из Страны утренней свежести смогли доказать свое умение перенимать правильные идеи, изящно разбавляя их собственными.
В салоне — вставки под алюминий, кожа наппа, фактурная прострочка на передней панели управления, креслах и боковинах дверей. Венчают картину довольно хваткий руль с мощными анатомическими приливами и множество умных опций, достойных называться премиальными.
Так, однажды настроив под себя водительское кресло, зеркала, высоту изображения проекционного дисплея и положение руля, вы всегда сможете восстановить их настройки, нажав кнопку памяти.
В качестве развлекательной системы предлагается мультимедийный комплекс с 8-дюймовым дисплеем и аудиосистема Lexicon с пятнадцатью динамиками. Система поддерживает работу со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto.
Седан оснащается радарами и камерами по кругу, позволяющими не только реализовать функцию адаптивного круиз-контроля, но и распознавать велосипедистов, пешеходов или другие автомобили. А в случае возможного столкновения — автоматически применить торможение.
Есть система помощи при трогании на подъеме и электронный стояночный тормоз с функцией автоматического прикусывания колодок.
Защиту водителя и пассажиров в G70 обеспечивают системы комплекса Genesis Active Safety Control: слежение за объектами в слепых зонах, контроль за усталостью водителя.Тут установлены семь подушек безопасности — на две меньше, чем в авто на южнокорейском рынке. Имеется и капот с системой Active Hood, обученной приподнимать его для смягчения удара в случае наезда на пешехода.
Время, за которое 197-сильный G70 разменивает первую сотню, производитель умалчивает. А вот с 247 «скакунами» под капотом авто делает это за 6,4 секунды.
В Россию привезли наддувную 2.0-литровую «четвёрку» в двух степенях форсировки — 197 л. с. и 247 л. с. А раскочегаренный до дури 370-сильный V6 корейцы, решив сэкономить наши деньги на штрафах, нам поставлять не будут.
Коробка передач — безальтернативный восьмитупенчатый «автомат». Привод — исключительно полный, хотя на других рынках клиенты могут купить машину и в заднеприводной компоновке.
Комплектаций — пять. В базовую «Premier» со 197-сильным мотором за 1 949 000 рублей входят обогрев и электропривод зеркал, датчик дождя, самозатемняющееся салонное зеркало, светодиодное освещение салона и перчаточного ящика, а также электростеклоподъёмники с автоматическим и безопасным режимом кнопка запуска мотора и круиз-контроль.
Здесь же — двухзонный климат с системой антизапотевания стёкол и воздуховодами для задних пассажиров, электрорегулировки передних сидений в восьми направлениях, камера заднего вида с динамической разметкой, аудиосистема с девятью динамиками и разъемами AUX и USB (два спереди и один сзади). Обут Genesis G70 в катки 18-го диаметра, обернутые шинами Continental Sport Contact 5 размерностью 225/45.
Более мощный двигатель предлагается в промежуточной комплектации «Advance» за 2 399 000 рублей. Самая дорогая комплектация «Supreme» с полным набором полезностей и вкусностей обойдется минимум в 2 959 000 рублей.
Тот, кто предпочитает откровенно динамичный стиль езды, наверняка оценит комплектацию Sport. Здесь и отделка экстерьера хромом иных тонов, и кресла с регулировкой боковых подпоров, и тормозные механизмы Brembo огненно-красного цвета.
Добавьте сюда металлические накладки на педали и эффектные 19-дюймовые колёсные диски — чем не «зажигалка»? А чтобы позажигать, придется достать из кошелька не менее 2 899 000 падающих российских рублей.