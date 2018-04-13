Спорт с люксом: первое знакомство с седаном Genesis G70

Короткий передний свес, длинный капот, высокий багажник, «жабры» на передних крыльях, полностью светодиодные фары — своим видом G70 ставит на место Mercedes-Benz C-класса, Infiniti Q50 и «трёшку» BMW, которую, кстати сказать, корейцы назначили главным конкурентом.

Шеф-дизайнером проекта выступил Люк Донкервольке — к слову, этот человек рисовал Lamborghini Murcielago и Gallardo.

Кто-то во внешности авто увидит знакомые черты того же Infiniti, кто-то распознает в нем баварские нотки. Но так или иначе, Genesis не лишен самобытности. И в очередной раз ребята из Страны утренней свежести смогли доказать свое умение перенимать правильные идеи, изящно разбавляя их собственными.

В салоне — вставки под алюминий, кожа наппа, фактурная прострочка на передней панели управления, креслах и боковинах дверей. Венчают картину довольно хваткий руль с мощными анатомическими приливами и множество умных опций, достойных называться премиальными.