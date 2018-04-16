Глава АВТОВАЗа Николя Мор оставляет свой пост

Интересно, что как и Николь Мор, Ив Каракатзанис до вступления в должность президента АВТОВАЗа занимал пост генерального директора румынского представительства Renault, а также возглавляет марку Dacia. К компании «Рено» Каракатзанис присоединился в 1992 году.

Причины, по которым президентское кресло оставляет Николя Мор, не раскрываются. Известно одно — нынешний глава АВТОВАЗа компанию не покидает. Он сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия.

Кроме того, 2 апреля нынешнего года г-н Мор был избран заместителем председателя Совета директоров ПАО «АВТОВАЗ». Французский топ-менеджер продолжит контролировать финансовую ситуацию на заводе и выполнение среднесрочного плана развития компании.

– С приходом Ива Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи LADA в России и за рубежом, оптимизировать затраты как на уровне компании, так и в сотрудничестве с поставщиками, а также обновлять модельную линейку. Ввсе эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития, — заявил Сергей Скворцов, председатель Совета директоров ПАО «АВТОВАЗ».