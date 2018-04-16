Объявлены российские цены на обновленный внедорожник Infiniti QX80

Обновленный Infiniti QX80, как и дорестайлинговая версия, безальтернативно оснащается бензиновым 5,6-литровым V8 мощностью 405 л. с. и максимальным крутящим моментом 560 Нм. С двигателем работают семиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. В нашей стране приобрести автомобиль можно как в семи-, так и в восьмиместном исполнении.

Внедорожник продается в двух комплектациях: Luxe и Luxe ProACTIVE. Уже в базовой QX80 располагает светодиодными фарами, системой кругового обзора, электронным парковщиком и мультимедийным центром со встроенными в подголовники передних кресел восьмидюймовыми дисплеями. За машину с семью посадочными местами дилеры попросят от 4 855 000 рублей, с восемью — не менее 4 870 000.