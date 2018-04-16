Объявлены российские цены на обновленный внедорожник Infiniti QX80

Обновленный Infiniti QX80, как и дорестайлинговая версия, безальтернативно оснащается бензиновым 5,6-литровым V8 мощностью 405 л. с. и максимальным крутящим моментом 560 Нм. С двигателем работают семиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. В нашей стране приобрести автомобиль можно как в семи-, так и в восьмиместном исполнении.
Внедорожник продается в двух комплектациях: Luxe и Luxe ProACTIVE. Уже в базовой QX80 располагает светодиодными фарами, системой кругового обзора, электронным парковщиком и мультимедийным центром со встроенными в подголовники передних кресел восьмидюймовыми дисплеями. За машину с семью посадочными местами дилеры попросят от 4 855 000 рублей, с восемью — не менее 4 870 000.
Более дорогая версия ProACTIVE отличается расширенным пакетом систем безопасности Safety Shield, в который входят адаптивный круиз-контроль, мониторинг рядности движения, система предотвращения столкновений при движении передним или задним ходом и другие опции. Нельзя не отметить премиальный аудиокомплекс Bose Cabin Surround 5.1 с 15 динамиками, а также систему Smart Rearview Mirror, выводящую изображение с камеры заднего вида на салонное зеркало.
Семиместный QX80 в топовом исполнении обойдется покупателю как минимум в 5 185 000 рублей, восьмиместный — в 5 200 000 целковых. Оставить предварительный заказ на внедорожник можно уже сейчас в салоне любого официального дилера. По словам представителей российского офиса Infiniti, первые машины доберутся до своих владельцев в мае.