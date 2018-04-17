Автомобили Toyota через три года научатся разговаривать

Но воевать в одиночку японцы не хотят. Они надеются, что за ними в бой ринутся другие производители. Это понятно — смысл в использовании подобного рода связи появляется только тогда, когда подавляющее большинство машин работает на одном стандарте. Эндрю Кётзи, вице-президент по планированию и стратегии заявил порталу Automotive News, что подобный шаг компания предпринимает в том числе и для итого, чтобы стимулировать других автопроизводителей, правительства и провайдеров к участию в этой программе.

— Сегодня наши приоритеты таковы: №1 — мы собираемся развивать технологию, и №2 — мы хотели бы, чтобы другие к нам присоединились, — сказал Кётзи.

Автопроизводителям в Америке в 1999 году была предоставлена частота 5,9 ГГц для организации связи «автомобиль-автомобиль» и «автомобиль-инфраструктурный объект». Уже более десяти лет эти технологии более десяти лет эти технологии исследуются, но на практике практически не используются.

Пока же к общению «автомобиль-автомобиль» из всех массово продающихся транспортных средств способен только Cadillac CTS, начал оснащаться этой технологией с 2017 года.