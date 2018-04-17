АВТОВАЗ представил «внедорожный» седан LADA Vesta Cross

Новую «Весту» можно опознать не только по шильдикам Cross, но и по перелицованным бамперам, черным расширителям колесных арок и 17-дюймовым дискам, позаимствованным у универсала Vesta SW Cross. Кстати, у «внедорожной» пятидверки седан также унаследовал подвеску. Куда более интересно, что клиренс новинки равняется 203 мм — таким дорожным просветом не могут похватать даже многие нынешние кроссоверы.

Как и остальные члены семейства Vesta, кросс-седан приводится в движение 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. и 122-сильным мотором объемом 1,8 литра. Коробки передач предлагаются те же — пятиступенчатая «механика» и пятидиапазонный «робот». Привод, разумеется, исключительно передний.

Официально дата начала серийного производства LADA Vesta Cross пока не называется. Но по предварительным данным, четырехдверка встанет на конвейер ижевского завода в ближашие несколько месяцев. Подробную информацию о комплектациях и ценах новинки тольяттинцы опубликуют, вероятно, ближе к старту продаж.