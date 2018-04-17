АВТОВАЗ вынужденно приостановил производство LADA Vesta

Фото: АВТОВАЗ
На предприятии АВТОВАЗа в Ижевске приостановлено производство седанов LADA Vesta и универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross. По словам представителей марки, один из партнеров завода — компания «Автокомпонент» — задержал поставку комплектующих.
Виктория Базылева

– Ижевский автомобильный завод вынужден приостановить производство автомобилей семейства LADA Vesta. Причина остановки — неожиданное невыполнение нижегородским поставщиком ООО «Автокомпонент» контракта на поставку комплектующих, о чем предприятие LADA Ижевск не было предупреждено заранее, — цитирует представителей АВТОВАЗа агентство ТАСС.

По данным пресс-службы марки в связи с приостановкой конвейера на заводе в Ижевске отменена рабочая смена. Из-за отсутствия топливных баков, которые поставляются «Автокомпонентом», выпуск отстает от производственного плана уже на 285 автомобилей. Вероятно, в дальнейшем это отразится и на покупателях — они получат заказанные машины чуть позже, чем планировалось.

На заводе прилагают максимум усилий, чтобы запустить конвейер вновь как можно скорее, и пока речь идет лишь о краткосрочной паузе. Об этом сообщил директор по коммуникациям АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Напомним, что из-за несоблюдения условий договора компанией «Автокомпонент» производители и раньше вынужденно приостанавливали производство. К примеру, прошлой весной в Тольятти «встал» выпуск внедорожников Chevrolet Niva.

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17 апреля 2018
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