СТО Peugeot-Citroën будут чинить машины любых марок

Французская PSA объявила о старте нового этапа своей стратегии развития на российском рынке, носящей название «Push to Pass». На днях ею был открыт первый независимый мультибрендовый автотехцентр сервисной станции Euro Repar Car Service в Москве. Здесь, как сообщают представители компании, смогут пройти техобслуживание и ремонт постгарантийные автомобили любых марок и любого возраста.

Механики нового сервисного центра будут осуществлять как комплексные регламентные работы (например, очередное ТО), так и единичные востребованные виды обслуживания типа замены масла, проверки шин, тормозной системы, кондиционера, аккумуляторной батареи, стекол и элементов освещения, выпускной системы, ГРМ, подвески. Кроме того, техники могут проводить диагностику ходовой части. В ближайшие пять лет сеть Euro Repar Car Service в России будет расширена до 500 СТО аналогичного профиля.