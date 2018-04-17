Volkswagen Golf нового поколения замечен на тестах

Технических подробностей пока немного. Восьмой «Гольф» построят на модульной платформе MQB, а благодаря использованию в конструкции кузова легких металлов масса автомобиля снизится на 35—70 килограммов. По данным Carscoops, в моторную гамму модели войдут несколько двигателей с турбонаддувом, а также гибридная силовая установка. Но это лишь предположения — официально представители марки информацию не раскрывают.

Ожидается, что новый Golf получит множество передовых систем безопасности, а также некоторые опции, которыми на сегодняшний день располагают лишь более дорогие модели Volkswagen. К примеру, автомобиль может обзавестись полностью цифровой приборной панелью.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, «Гольф» восьмого поколения выпустят в трех вариантах кузова: трех- и пятидверные хетчбэки и универсал. От кабриолета по причине невысокого покупательского спроса вольфсбургцы решили отказаться.

Остается лишь добавить, что в нашей стране Volkswagen Golf, к сожалению, не продается.