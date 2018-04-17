Volkswagen Golf нового поколения замечен на тестах

Компания Volkswagen приступила к дорожным испытаниям хетчбэка Golf восьмого поколения, о чем свидетельствуют новые шпионские фотографии. Как ожидается, новинка дебютирует в первой половине следующего года.
Говорить об изменениях, которые претерпел экстерьер «Гольфа», пока рано, поскольку на шпионских снимках запечатлен тестовый мул. То есть, вольфсбургцы обкатывают новые силовые агрегаты на автомобиле текущего поколения.
Предполагается, что для оформления облика хетчбэка дизайнеры позаимствуют некоторые решения у купеобразного седана Arteon и концепт-кара Golf GTE Sport. Так ли это будет на самом деле — скоро узнаем. Наверняка, машина еще не раз попадется в объективы камер.
Технических подробностей пока немного. Восьмой «Гольф» построят на модульной платформе MQB, а благодаря использованию в конструкции кузова легких металлов масса автомобиля снизится на 35—70 килограммов. По данным Carscoops, в моторную гамму модели войдут несколько двигателей с турбонаддувом, а также гибридная силовая установка. Но это лишь предположения — официально представители марки информацию не раскрывают.
Ожидается, что новый Golf получит множество передовых систем безопасности, а также некоторые опции, которыми на сегодняшний день располагают лишь более дорогие модели Volkswagen. К примеру, автомобиль может обзавестись полностью цифровой приборной панелью.
Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, «Гольф» восьмого поколения выпустят в трех вариантах кузова: трех- и пятидверные хетчбэки и универсал. От кабриолета по причине невысокого покупательского спроса вольфсбургцы решили отказаться.
Остается лишь добавить, что в нашей стране Volkswagen Golf, к сожалению, не продается.