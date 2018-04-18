Aston Martin возродит спорткар DBS

Aston Martin DBS прославился практически сразу после своего дебюта в 2007 году. Спорткар снялся в фильме о Джеймсе Бонде «Казино Рояль», а спустя некоторое время оказался в Книге рекордов Гиннеса за самый зрелищный в истории мирового кинематографа автомобильный трюк. Увы, но в 2012-м британцы отправили модель на покой, завершив производство выпуском ограниченной серии Ultimate.

Причины, по которым в Aston Martin решили возродить DBS, не называются. Как не раскрываются и какие-либо подробности о спорткаре следующего поколения. Единственное — производитель опубликовал фотографию передней части машины. Но глядя на это изображение, что-то разобрать достаточно сложно.

По данным Motor1, новый DBS придет на смену модели Vanquish, продающейся с 2012 года. Ожидается, что премьера спорткара состоится уже в июне нынешнего года. Напомним, предыдущий DBS был вооружен 5,9-сильным V12 мощностью 517 л. с. c максимальным крутящим моментом 570 Нм. Каким двигателем укомплектуют новую машину — пока не ясно.