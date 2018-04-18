Европейские продажи LADA начали падать

В 2017-м в пользу новых машин LADA сделали выбор 5167 европейских автомобилистов — по итогам года продажи АВТОВАЗа подросли на 28,9%. Конечно, учитывая общий объем тамошнего авторынка, который достиг 15 631 687 автомобилей, эта цифра выглядела совершенно несерьезно. Тем не менее, интерес к российскому автопрому европейцы проявляли, а это уже хорошо.

Вряд ли тогда увеличению продаж способствовали грамотная маркетинговая политика или привлекательные цены. Скорее, показатель вырос лишь за счет расширения географии экспорта. В минувшем году АВТОВАЗ наладил поставки своих авто в Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию и Литву.

В марте нынешнего же года продажи LADA впервые продемонстрировали пусть и незначительное, но падение. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), тольяттинскими машинами обзавелись 423 европейца, что на 9% меньше, нежели за аналогичный период минувшего года. Однако по итогам квартала объем реализованных авто все же увеличился на 10,5% — до 1225 единиц.

Добавим, что в целом по итогам марта европейский рынок новых легковых автомобилей сократился на 5,3% — до 1 792 559 проданных машин.