Обновленный Mitsubishi L200 попал в объективы шпионских камер

Судя по опубликованным снимкам, передняя часть пикапа преобразилась в соответствии с корпоративным стилем, получив характерную решетку радиатора, узкие вытянутые фары и массивный бампер с квадратными воздухозаборниками.

По предварительным данным в силовую линейку обновленного внедорожника войдет известный на нашем рынке дизельный 2,4-литровый турбомотор, который предлагается в двух вариантах мощности — 154 и 181 л. с. L200 будет оснащаться все той же системой полного привода Super Select 4WD-II, а также пятиступенчатой МКПП или шестискоростным «автоматом». Не исключено, что новинка получит модернизированную мультмедиасистему.

Напомним, что на днях российские дилеры начали принимать заказы на новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Возможно, в дальнейшем свежий SUV «пропишется» на калужском заводе «ПСМА Рус».