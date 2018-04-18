Опубликованы первые фотографии Lexus ES нового поколения

Фото: Lexus
Как известно, на грядущем автосалоне в Пекине компания Lexus презентует седан ES седьмого поколения. Никаких подробностей о новинке представители марки в преддверии премьеры не раскрывают — пока они публикуют лишь тизерные фотографии автомобиля.
Виктория Базылева

Компания Lexus обнародовала первое официальное изображение нового ES, на котором можно рассмотреть переднюю часть машины. Впрочем, «морду» седана мы видели и раньше — на шпионских фотографиях, просочившихся в СМИ на прошлой неделе. Судя по снимкам, автомобиль обзавелся видоизмененными бампером и радиаторной решеткой, а также новыми светодиодными фарами с ходовыми огнями, напоминающими по форме бумеранги.

По предварительным данным, седьмой ES построен на модульной платформе TNGA, знакомой нам по ряду «Тойот», в том числе по последней Camry. Новинка призвана сменить на посту не только предыдущий ES, но и более дорогой GS, продажи которого продолжают падать по всему миру. И в связи с этим появилось предположение, что седан новой генерации получит систему полного привода. Правда, лишь в качестве опции.

В моторную гамму нового ES войдут четырех- и шестицилиндровые двигатели — среди них окажется и 3,5-литровый 270-сильный V6. Европейские покупатели, как ожидается, смогут также приобрести гибридную модификацию ES 300h с установкой мощностью 208 л. с. Однако пока это лишь предположения, не подтвержденные официально. Всю информацию Lexus раскроет 25 апреля на Пекинском моторшоу.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент
18 апреля 2018
448
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы