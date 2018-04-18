Опубликованы первые фотографии Lexus ES нового поколения

Компания Lexus обнародовала первое официальное изображение нового ES, на котором можно рассмотреть переднюю часть машины. Впрочем, «морду» седана мы видели и раньше — на шпионских фотографиях, просочившихся в СМИ на прошлой неделе. Судя по снимкам, автомобиль обзавелся видоизмененными бампером и радиаторной решеткой, а также новыми светодиодными фарами с ходовыми огнями, напоминающими по форме бумеранги.

По предварительным данным, седьмой ES построен на модульной платформе TNGA, знакомой нам по ряду «Тойот», в том числе по последней Camry. Новинка призвана сменить на посту не только предыдущий ES, но и более дорогой GS, продажи которого продолжают падать по всему миру. И в связи с этим появилось предположение, что седан новой генерации получит систему полного привода. Правда, лишь в качестве опции.

В моторную гамму нового ES войдут четырех- и шестицилиндровые двигатели — среди них окажется и 3,5-литровый 270-сильный V6. Европейские покупатели, как ожидается, смогут также приобрести гибридную модификацию ES 300h с установкой мощностью 208 л. с. Однако пока это лишь предположения, не подтвержденные официально. Всю информацию Lexus раскроет 25 апреля на Пекинском моторшоу.