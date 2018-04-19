Jaguar XE и XF получили зажигательные версии 300 Sport

Внешне оба автомобиля могут похвастать эксклюзивными цветами кузова, а также выкрашенными в особый колер боковые зеркала, спойлер и решетка радиатора. Повсюду фирменные логотипы 300 Sport, а венчают картину уникального дизайна диски и брендированные суппорты колес.

Внутри изменений не меньше, если не больше. Тут вам и оригинальные накладки-вставочки, дополнительная подсветка порогов, иного вида рулевое колесо и специальные коврики.

По умолчанию автомобили оснащены мультимедийным центром Touch Pro с тачскрином диагональю 10 дюймов, зеркалом заднего вида без рамки и с автозатемнением, а также педалями из светлого металла.

Jaguar XE и XF 300 Sport предлагаются с 2-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором о 300 «скакунах» (400 Нм) и системой полного привода. Первую сотню с места подогретый XE разменивает за 5,7 секунды, а старший XF — за 5,9 секунды.