Пять главных европейских лузеров среди автомобильных брендов

Весь автомобильный рынок Европы в третий месяц зимы немного просел. Однако некоторым маркам не повезло особенно — падение количества регистраций новых автомобилей у некоторых из них превысило средний уровень в семь раз.
Не будем разводить интриги и сразу признаемся — тот бренд, который недобрал 37,5% по сравнению с мартом прошлого года, в России практически не представлен. Речь идет о Lancia/Chrysler. Если в Европе было худо-бедно куплено 5269 автомобилей этой марки, то у нас представляющий ее в гордом одиночестве минивэн Pacifica разошелся тиражом в 10 экземпляров.
Зато второе место с конца занял производитель, вполне себе обрусевший. Минус 25,9% — таков печальный результат у Land Rover. Было 30 518 машин — стало 2 605. В России, кстати, продажи бренда в марте выросли на 6%. Следом, хотя и не с таким разгромным счетом, пристроился Nissan. Его реализация упала с 90 834 автомобилей до 74 626 экземпляров, то есть, на 17,8%. Да, у нас в стране он грохнулся круче — на 21%.
На четвертом месте умудрился оказаться Jaguar. Минус 15% регистраций в первом месяце зимы. Если оперировать абсолютными величинами, то произошло их сокращение с 14 704 до 12 500 штук. И замыкает пятерку особо отличившихся в недоборе аудитории Porsche. Потеряв 12,4%, он скатился с показателя в 8891 реализованный автомобиль до 7792 машин. Надо заметить, что из всех брендов, входящих в группу VAG, не лучшим образом также выступила Audi (-9,1%)/ Остальные — Volkswagen, Skoda, SEAT — вышли в плюс. Кстати сказать, именно этот концерн занял первое место в Европе по количеству регистраций.
В минус сработали в марте также еще 11 марок: FIAT, Smart, LADA, Renault, BMW, DS, Toyota, Volvo, Citroёn, Mercedes-Benz и MINI.