Пять главных европейских лузеров среди автомобильных брендов

Не будем разводить интриги и сразу признаемся — тот бренд, который недобрал 37,5% по сравнению с мартом прошлого года, в России практически не представлен. Речь идет о Lancia/Chrysler. Если в Европе было худо-бедно куплено 5269 автомобилей этой марки, то у нас представляющий ее в гордом одиночестве минивэн Pacifica разошелся тиражом в 10 экземпляров.

Зато второе место с конца занял производитель, вполне себе обрусевший. Минус 25,9% — таков печальный результат у Land Rover. Было 30 518 машин — стало 2 605. В России, кстати, продажи бренда в марте выросли на 6%. Следом, хотя и не с таким разгромным счетом, пристроился Nissan. Его реализация упала с 90 834 автомобилей до 74 626 экземпляров, то есть, на 17,8%. Да, у нас в стране он грохнулся круче — на 21%.