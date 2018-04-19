Президента Cadillac внезапно отправили в отставку

Йохан де Найсон возглавил американский премиум-бренд летом 2014 года — в компанию «Кадиллак» он перешел из Infiniti. За четыре года своей деятельности де Найсон перенес штаб-квартиру марки из Детройта в Нью-Йорк, разработал долгосрочный план развития торговой сети, а также провел ребрендинг модельного ряда. Идея применения двух букв и одной цифры для обозначения машин принадлежала именно ему.

Причины, по которым Йохан де Найсон столь внезапно покинул Cadillac, не раскрываются. Однако ранее в интервью зарубежным СМИ он рассказывал о некоторых трудностях и разночтениях со своим начальством — то есть с боссами General Motors. Президентское кресло занял Стив Карлайл, который до настоящего времени возглавлял канадское представительство GM.

– Мы высоко ценим Йохана за то, что он сделал за последние четыре года для укрепления позиций Cadillac. Но ситуация в мире меняется стремительно. И с момента премьеры нового кроссовера XT4 нам необходимо максимально извлекать выгоду из любых возможностей. Смена руководства способствует нашему развитию в этом направлении, — цитирует президента GM Дэна Амманна Automotive News.