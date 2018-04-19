Продажи легковых автомобилей в Европе упали

Март в Европе традиционно считается самым урожайным для продавцов автомобилей. В первый месяц зимы они умудряются продать примерно на 50% больше машин, чем в среднем за остальные 11 месяцев года. В 2018-м европейцы поставили на учет 1 792 599 авто, хотя годом ранее регистрацию прошли 1 891 999 машин. Правда, в оправдание дилеров можно сказать, что им пришлось сражаться с весьма высокой прошлогодней базой.

Хуже всех пришлось продавцам в Великобритании, где падение продаж составило 15,7%, в Дании, где спрос упал на 13,2%, и в Ирландии, потерявшей 10,7%. Не очень оптимистические результаты продемонстрировали также Чехия (-8,7%) и Италия (-5,8%). Отрицательную динамику показал локомотив европейской экономики, которым принято считать Германию — там количество регистраций сократилось на 3,4%.

Самые бойкие продажи шли на Кипре, в Литве и в Венгрии. По сравнению с мартом прошлого года в этих странах было приобретено новых автомобилей больше на 35,2%, 34,5% и 28,5% соответственно. Однако погоды они не делают, поскольку совокупное количество совершенных там покупок невелико — всего 17 415 машин.

В то же время за первый квартал европейский рынок чуть-чуть, но приподнялся — на символические 0,7%. За январь-март всего было зарегистрировано 4 171 268 новых авто.