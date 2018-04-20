АВТОВАЗ отзывает LADA Granta и Kalina

Отзывная кампания распространяется на 82 автомобиля, реализованных с июня 2017 года по сегодняшний день. Производитель обнаружил дефект системы оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, из-за которого существует вероятность, что при боковом ударе система может не сработать.

АВТОВАЗ проинформируют владельцев автомобилей LADA Granta и Kalina, подпадающих под отзыв, о проведении сервисной акции. На машинах заменят блок системы ЭРА-ГЛОНАСС и контроллер. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Напомним, что на днях АВТОВАЗ приостановил производство седанов LADA Vesta и универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross в Ижевске в связи с задержками поставок комплектующих.