Land Rover сделает свой пикап в пику Mercedes-Benz

В этом году компания покажет публике новое поколение легендарного «Дефендера», который давно уже стал гордостью марки, и от которого она никак не может отказаться.

Одновременно англичане начинают разработку пикапа на той же базе — сообщает Autocar. Они надеются, что утилитарный автомобиль будет пользоваться спросом не только на огромном рынке США, но и в Европе, где продажи грузовичков с каждым годом растут. Их уверенность в том, что путь выбран правильный, подкрепляет недавний успех Mercedes-Benz X-класса, построенного на платформе Nissan Navara. Амбиции производителя не ограничиваются перечисленными регионами. Пикам может прийтись по душе потребителям в Южную Америке и Африке.

Автомобиль, вероятно, будет вооружен бензиновыми и дизельными двухлитровыми агрегатами серии Ingenium. Гибридных и электрических модификаций пока не планируется. Скорее всего, он будет выпускаться с одинарной кабиной для увеличения полезной нагрузки. Выбор комплектаций предполагается весьма широкий — от весьма спартанских до роскошных, способных на равных конкурировать с X-классом. Производство первых наладят на новом заводе в Словакии, вторых — в Мексике.