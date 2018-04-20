Mercedes-Benz отзывает машины из-за проблем с подушками безопасности

Фото Daimler
Сервисная акция, объявленная Росстандартом, распространяется сразу на шесть моделей. Немецкий производитель обнаружил дефекты в рулевой колонке, из-за которых произвольно срабатывают подушки безопасности.
Иван Флягин

Федеральное агентство Росстандарт проинформировало о проведении отзывной кампании 24 763 транспортных средств марки Mercedes-Benz А, В и С-классов, а также моделей CLA, GLA и GLC. Под сервисную акцию попадают машины, реализованные с 2014-го по 2017 год.

Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. Уполномоченные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» оповестят владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под сервисную кампанию. На машинах проведут проверку рулевой колонки, и при необходимости ее доработают. Ремонт будет осуществляться для владельцев бесплатно.

Напомним, что на днях российские дилеры Mercedes-Benz приступили к приему заказов на A-класс нового поколения. В нашей стране хетчбэк продается в единственной модификации A 200 по цене от 1 720 000 рублей.

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20 апреля 2018
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