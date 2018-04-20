Новая Toyota Camry поступила к российским дилерам

Фото: Toyota
Дилеры начали принимать заказы на новое поколение японского бизнес-седана еще 2 апреля, машины до своих клиентов должны были добраться не раньше, чем через месяц. Однако первые «живые» автомобили уже появились в шоу-румах.
Мирон Горин

Новая Toyota Camry в нашей стране представлена в нескольких вариантах исполнения и с тремя силовыми агрегатами. В их числе — базовый 2-литровый мотор, средний движок объемом 2,5 литра и топовая V-образная «шестерка» мощностью 249 сил, снятых с 3,5 литров. Первым двум аккомпанирует шестискоростная АКП, а в связке со старшим двигателем работает новый восьмидиапазонный «автомат».

Цены на свежее поколение японского бизнес-седана стартуют от 1 399 000 рублей. Автомобиль в самом дорогом исполнении выйдет не менее 2 341 000 «деревянных».

Параллельно тойотовцы продают Toyota Camry предыдущей генерации по прайсу от 1 377 000 рублей.

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20 апреля 2018
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