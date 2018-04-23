Автомобили «Группы ГАЗ» пропишутся в Азербайджане

Переговоры о сотрудничестве между «Группой ГАЗ» и компанией «Азермаш» начались еще в начале минувшего года. Наконец, стороны договорились — в Баку в присутствии главы Минфина Азербайджана Шахина Мустафаева и министра экономического развития России Максима Орешкина был подписан соответствующий меморандум, сообщает агентство «РИА Новости».

Известно, что производство автомобилей «Группы ГАЗ» наладят на предприятии в Гаджигабульской промышленной зоне. Правда, какие именно модели встанут на конвейер, не сообщается. Ранее губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев говорил, что больше всего азербайджанцев интересуют «Газели». Вероятно, именно они и пропишутся в Стране огней в первую очередь.

Напомним, что «Группа ГАЗ» на сегодняшний день является одним из лидеров российского рынка коммерческих автомобилей. Доля нижегородской марки в сегменте LCV составляет почти 50%, а в классе среднетоннажных грузовиков — порядка 70%.