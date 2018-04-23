Ferrari тестирует новые гибридные спорткары

Впервые о появлении гибридных «Феррари» представители компании заговорили еще пять лет назад. Тогдашний президент бренда Лука ди Монтедземоло был убежден, что будущее именно за гибридами, а спорткары с электрическими установками обречены на провал. Но время прошло — сменилось руководство, а вместе с тем скорректировалась и стратегия развития марки.

По словам нынешнего главы Ferrari Серджио Маркионне, «чистые» машины все же увидят свет, однако не раньше 2022 года. Сейчас же автостроитель сконцентрирован на разработке гибридов, которые способны продемонстрировать «всю мощь электрификации». О каких именно автомобилях идет речь — о гибридных версиях существующих моделей или новых спорткарах — Маркионне уточнять не стал.

Машины с гибридными силовыми установками в настоящее время испытывают на гоночном треке в Маранелло — неподалеку от штаб-квартиры Ferrari. Предполагается, что новые электрифицированные модификации появятся у каждой модели уже в следующем году. По мнению Маркионне это способствует увеличению мировых продаж, а также годового объема производимых автомобилей — почти в полтора раза.