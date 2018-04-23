Jaguar представляет новую версию XE Landmark

Новая версия, пополнившая линейку XE 2019 модельного года, отличается оригинальными 18-дюймовыми литыми дисками и спортивным передним бампером. Кроме того, пороги и задний спойлер окрашены в цвет корпуса, а обрамление боковых стекол, зеркал, решетки радиатора и боковых воздухозаборников отмечены логотипом Landmark.

В основе дизайна интерьера XE Landmark также лежит версия R-Sport. Владельцы автомобиля получат все самые популярные опции модели, среди которых навигация Touch Pro, парковочные сенсоры, ксеноновые фары, медисистема

Touch Pro с 10-дюймовым центральным сенсорным экраном.

Jaguar XE Landmark будет доступен с 2,0-литровым дизельным двигателем Ingenium мощностью 180 л. с. и с бензиновым двигателем мощностью 249 л. с. Обе версии с полным приводом.

Напомним, что не так давно компания Jaguar Land Rover представила F-Type 2019 модельного года. В ходе обновления автомобили получили дополнительные цвета окраски кузова, мультимедийный комплекс InControl Touch Pro с 10-дюймовым тачпадом и шильдики, указывающие на мощность мотора.