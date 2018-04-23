Объявлены сроки начала продаж «внедорожного» седана LADA Vesta Cross

В Москве 16 апреля состоялась закрытая презентация «внедорожной» модификации седана LADA Vesta. Четырехдверку в исполнении Cross, отличающуюся пластиковым обвесом, колесными дисками оригинального дизайна и, главное, внушительным клиренсом в 203 мм, представил лично шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин.

Как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники внутри компании, новинка поступит в продажу летом. В дилерских центрах уточнили — первые поставки седанов ожидаются в июле. Впрочем, представители АВТОВАЗа эти данные никак не комментируют. Не исключено, что новые сведения — не более, чем слухи, которые традиционно ходят вокруг моделей LADA.

Как бы там ни было, а информация о новой «внедорожной» версии уже появилась на официальном сайте российской марки. Это косвенно свидетельствует о том, что продажи седана действительно начнутся в самом ближайшем будущем. Прайсов пока нет — цены на новую «Весту» автостроитель объявит позже.