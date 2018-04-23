УАЗ «Патриот» получил новую версию с турбокомпрессором

Как известно, мощность заводского мотора ЗМЗ-409, которым комплектуется в том числе и «Патриот», составляет лишь 135 л. с., а максимальный крутящий момент — 217 Нм. Да, ульяновцы выпустили усовершенствованный двигатель ZMZ Pro, развивающий 149 сил и 235 Нм. Но предназначен «Про» исключительно для коммерческой модели «Профи».

Для владельцев «Патриотов», которые мечтают «прокачать» свой автомобиль, компания ТД-Моторс подготовила два турбокомплекта. Базовый подразумевает перепрошивку блока управления двигателем и установку компрессора GT28. Разумеется, также модернизируются системы охлаждения, смазки, впуска и выпуска.

Работы, как уверяет производитель, занимают не более 5 дней. После усовершенствования мотор «Патриота» выдает уже около 180—200 л. с. и 320—340 Нм крутящего момента. Правда, это удовольствие влетит автомобилисту в копеечку — за тюнинг силового агрегата владельцу придется выложить как минимум 100 000 рублей.

В настоящее время в процессе разработки находится и второй пакет, получивший название «Агрессив». Ожидается, что с этим турбокомплектом двигатель Patriot будет генерировать 210—230 л. с. и 340—360 Нм крутящего момента. Как и на базовую, на более мощную версию предложат гарантию на срок до 6 месяцев или 15 000 километров пробега.