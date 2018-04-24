Ford Fiesta превратили в фургон

Ford Fiesta Van — такое название получила новинка — построили по традиционной схеме. Хетчбэк лишили заднего дивана, багажника, ненужных дверей, а за передними креслами установили перегородку.
Конечно, грузовая «Фиеста» не может составить достойную конкуренцию настоящим коммерческим моделям, но есть у нее один огромный плюс. Эта машина благодаря своим компактным размерам может протиснуться чуть ли не всюду, что особенно актуально в Европе, где и по сей день не мало узких улочек.
От обычной Fiesta новый Van отличается высокопрочной отделкой грузового отсека, усиленным резиновым настилом пола и четырьмя такелажными петлями для креплений поклажи. Интересно, что автомобиль по умолчанию оснащается модулем Wi-Fi, что непременно порадует покупателей. Кроме того, за дополнительную плату можно установить электронного парковщика, систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и многие другие опции, облегчающие жизнь водителю.
В моторную гамму «коммерческой» Fiesta входят те же агрегаты, что положены стандартной модели. Фургончики комплектуются двумя бензиновыми 1,1- и 1,0-литровыми двигателями мощностью 85 и 125 л. с., а также 85- и 120-сильными «дизелями» объемом 1,5 литра.
В скором времени Ford Fiesta Van поступит в шоу-румы европейских дилеров. А вот ожидать появления грузовой «Фиесты» в России не стоит, к нам такие машины не приедут совершенно точно.