Ford Fiesta превратили в фургон

От обычной Fiesta новый Van отличается высокопрочной отделкой грузового отсека, усиленным резиновым настилом пола и четырьмя такелажными петлями для креплений поклажи. Интересно, что автомобиль по умолчанию оснащается модулем Wi-Fi, что непременно порадует покупателей. Кроме того, за дополнительную плату можно установить электронного парковщика, систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и многие другие опции, облегчающие жизнь водителю.

В моторную гамму «коммерческой» Fiesta входят те же агрегаты, что положены стандартной модели. Фургончики комплектуются двумя бензиновыми 1,1- и 1,0-литровыми двигателями мощностью 85 и 125 л. с., а также 85- и 120-сильными «дизелями» объемом 1,5 литра.

В скором времени Ford Fiesta Van поступит в шоу-румы европейских дилеров. А вот ожидать появления грузовой «Фиесты» в России не стоит, к нам такие машины не приедут совершенно точно.