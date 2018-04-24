LADA Vesta SW и Vesta SW Cross отправились покорять Европу

В Европе пятидверки LADA Vesta продаются в тех же комплектациях, что и в России. Для обычной SW предлагаются версии Comfort и Luxe, а для кросс-модификации SW Cross — исключительно Luxe. Полной информации о том, какие опции входят в оснащение универсалов, ориентированных на зарубежные страны, к сожалению, пока нет. И потому сравнить списки оборудования не представляется возможным.

Мотор «европейским» универсалам LADA Vesta положен единственный — 1,6-литровый двигатель, генерирующий 106 л. с. Машины с более мощным 122-сильным агрегатом объемом 1,8 литра экспортировать, судя по всему, не будут. Коробки передач, как и в России, две — покупателям доступны модификации с пятискоростной «механикой» и пятиступенчатым «роботом». Привод, разумеется, безальтернативно передний.

В Европе тольяттинские универсалы оценили в 11 990 евро — это стартовый прайс Vesta SW, «внедорожная» версия SW Cross будет чуть дороже. Напомним, что обзавестись этими автомобилями в России на сегодняшний день можно по цене от 654 900 и 770 900 рублей соответственно.