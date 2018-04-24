Rolls-Royce презентовал новые Wraith и Dawn спецсерии Adamas

Совсем недавно британцы из Rolls-Royce представили публике купе Wraith в уникальном исполнении Luminary Collection. Не прошло и месяца, как автостроитель выкатил новую серию Adamas, в которую, помимо Wraith Black Badge, вошли кабриолеты Dawn — также в версии Black Badge.

Машины серии «Адамас» стали первыми в истории марки Rolls-Royce автомобилями Black Badge, получившими двухцветную окраску кузова. А фирменная статуэтка «Дух экстаза», размещенная на капоте, изготовлена для них из углеродного волокна по особой технологии нанесения материала в 294 слоя.

В салоне автомобилей можно обнаружить аналоговые часы, украшенные 88 бриллиантами в форме знака бесконечности, так называемое «звездное небо» — темный потолок со светящимися оптоволоконными элементами — а также гравировку с названием спецсерии, нанесенную на пороги.

В компании Rolls-Royce планируют выпустить всего 70 автомобилей в исполнении Adamas. Британцы произведут 40 купе Wraith и, соответственно, 30 кабриолетов Dawn.