Lexus ES нового поколения представлен официально

В основе нового Lexus ES лежит модульная платформа GA-K, являющаяся одной из разновидностей глобальной TNGA. Сменившая поколение четырехдверка вытянулась на 66 мм в длину, а ее колесная база подросла на 5 мм. От своего предшественника седан отличается более жестким кузовом, при разработке которого применили больше высокопрочной стали, задней подвеской на двойных поперечных рычагах и электроусилителем руля, расположившимся на рейке.

Для седьмого Lexus ES предусмотрено несколько двигателей: 2,5- и 3,5-литровые бензиновые моторы, а также гибридная силовая установка. Топовая модификация ES 350, как и прежде, оснащается 3,5-литровым V6, мощность которого подросла до 302 л. с. Гибридная ES 300h располагает 215-сильным агрегатом. А вот раскрывать подробности о базовой версии ES 250 японцы в день премьеры почему-то не стали.

Представители Lexus сообщили, что в продажу также поступит «заряженный» ES F Sport. Эту машину можно будет опознать по более агрессивной внешности, перелицованной радиаторной решетке и 19-дюймовым колесным дискам эксклюзивного дизайна. Когда дебютирует «Эф Спорт» — неизвестно. Как неизвестны и сроки появления на рынке обычного ES седьмого поколения.