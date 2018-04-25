Названы сроки начала продаж нового седана Nissan Sylphy

Специально для рынка Поднебесной, где четырехдверные модели пользуются высоким спросом, «Ниссан» разработал новую «зеленую» модификацию существующего седана Sylphy, обозначающуюся как Sylphy Zero Emission. Эта машина построена на той же платформе, что и электрический хетчбэк Leaf.

В движение новинка приводится электрическим мотором и трансмиссией, передающей крутящий момент на передние колеса. Никаких подробностей об агрегатах японцы во время премьеры раскрывать не стали. Единственное — они сообщили, что без дополнительной подзарядки аккумулятора авто может проехать до 340 километров.

Практически ничего не известно и о комплектациях автомобиля. По предварительным данным, новый Sylphy будет оснащаться обогревом передних сидений и продвинутым мультимедийным комплексом, управление которым может осуществляться как посредством тачпада, так и с помощью специального приложение на смартфоне.

К китайским дилерам Nissan новинка поступит ближе к концу нынешнего года. Выводить эту машину на другие рынки, в том числе на российский, в компании не планируют.